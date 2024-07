Hernán Barreto a París 2024: la historia del abanderado argentino en los Paralímpicos

El para atleta oriundo de Zarate, multi medallista en Juegos Paralímpicos y Parapanamericanos, fue elegido junto a Constanza Garrone como abanderado de la delegación argentina, la cual comenzará a competir en París a partir del próximo 28 de agosto, una vez finalizados los Juegos Olímpicos. El deportista habló sobre su preparación de cara a los juegos, su reacción cuando se enteró que sería el abanderado y también opinó sobre la polémica ocurrida con el presidente Javier Milei.

En diálogo con FRECUENCIA ZERO, Barreto contó que vivió con mucha emoción su designación al frente de la delegación nacional: “veníamos hace muchos años con la ilusión de portar esa bandera, sabíamos que veníamos haciendo un buen trabajo porque logramos mantenernos durante 4 años en lo más alto de la élite, entre los mejores 6 y 7 corredores del mundo; cuando me lo informaron no lo podía creer, era algo que venía buscando desde Río”, sostuvo. Además, se expresó en torno a las expectativas de medalla: “sé que es difícil ganar una, pero estamos trabajando para eso; para subirse al podio tengo que correr mínimamente 11.80 u 11.90 y la verdad que estamos cerca”, resaltó.

Barreto también se manifestó sobre lo ocurrido con el presidente Javier Milei luego de la ceremonia de despedida en el CeNARD. Su compañera en la bandera, Constanza Garrone, había subido una historia a sus redes sociales lavándose las manos luego de estrecharlas con el mandatario, lo que desató una oleada de críticas contra los deportistas. “Lo que hizo Constanza no me pareció, pero cada uno tiene su ideología política, por ahí ella quedó muy expuesta y yo también porque empezaron a levantar tweets anteriores míos; yo lo salude como presidente más allá de lo que pienso porque uno está ahí representando al país y como deportistas teníamos que disfrutar ese momento”, agregó.