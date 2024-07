La oposición desconoce los resultados de las elecciones en Venezuela

María Corina Machado sostuvo que Edmundo González Urrutia logró el 70% de los votos, en tanto el Consejo Nacional Electoral (CNE), en manos del chavismo, ratificó la victoria de Nicolás Maduro con el 51,2% de los votos contra el 44,2% de González Urrutia. La diferencia sería de 600 mil votos de ventaja para el oficialismo, aunque la Argentina y diferentes países de la región no reconocen el resultado y exigen mayor transparencia.

En diálogo con FRECUENCIA ZERO, Tobías Belgrano, especialista en política internacional, expresó que las elecciones en Venezuela tuvieron muchas irregularidades porque “los fiscales no podían ingresar a las escuelas, la página de internet de la CNE no funciona y los resultados se demoraron hasta la 1 de la mañana”. Sin embargo, resaltó la “trampilla” del chavismo en cuanto a los venezolanos que residen en el exterior: “solo se hablitó a votar a 70 mil venezolanos cuando se estima que fuera del país viven cerca de 8 millones”, detalló.

En cuanto a las repercusiones internacionales, Tobías Belgrano aclaró que “hay que diferenciar si los gobierno desconocen el resultado o si desconocen al gobierno”: “no creo que los Estados Unidos no reconozcan el gobierno de Maduro, de hecho una de las declaraciones más moderadas no fue de América Latina sino de ellos; el gobierno de Biden dijo que estaban preocupados que los resultados no reflejen la voluntad de los venezolanos, con lo cual evitaron mencionar el fraude porque tienen muchos intereses en seguir negociando el petróleo, a raíz de la crisis energética que se desató por la guerra en Ucrania”, agregó.