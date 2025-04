Oliveto Lago promete mayor representación del sur en la Legislatura

Paula Oliveto Lago, vecina de Mataderos y candidata a legisladora de la Ciudad de Buenos Aires por la Coalición Cívica, habló sobre su candidatura y sus propuestas para la Legislatura Porteña, en un discurso centrado en los problemas de los vecinos, particularmente del sur de la Ciudad, y en contra de la inacción política: “en esta campaña se habla mucho de poder, pero poco de las personas; no están en agenda los problemas de los vecinos como la basura, la inseguridad, la falta de iluminación, el transporte o el consumo problemático”, expresó.

En diálogo con FRECUENCIA ZERO, la actual diputada nacional sostuvo que se debe avanzar en la conexión del transporte público con los barrios más alejados del centro, así como también solucionar el problema de las barreras del tren Sarmiento y retomar el proyecto de soterramiento. Asimismo, pidió incrementar la presencia policial en comisarías y mejorar la iluminación en cuadras oscuras para prevenir el delito. También se refirió al consumo problemático de drogas en la Ciudad y en la necesidad de instalar centros de tratamiento accesibles.

De igual modo, Oliveto Lago hizo foco en los jubilados y propuso fortalecer programas de acompañamiento para los adultos mayores que viven solos, así como también crear una “ventanilla única” en hospitales para ancianos y personas con discapacidad. En cuanto a la salud, expresó que se debe mejorar la atención y gestión de turnos en los hospitales públicos, priorizando a los residentes de la Ciudad en especialidades que no representen urgencias.

“Este es mi barrio; son las diez cuadras que me separan de la casa de mi suegra, de mis vecinos, de mis amigos, esa vida no me cambia; lo que nos tienen que preguntar es qué hicimos cuando se borraban todos, qué hicimos cuando se robaban la plata, qué hicimos en la pandemia; primero tienen que estar los vecinos y después la política”, resaltó Oliveto Lago, quien busca volver a la Legislatura después de 8 años.