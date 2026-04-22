El gobierno envía la reforma electoral al Congreso y genera escepticismo

El presidente Javier Milei anunció el envío de un proyecto de reforma electoral al Congreso que incluye la eliminación de las PASO, cambios en el financiamiento de los partidos políticos y la incorporación de Ficha Limpia, entre otros aspectos. La iniciativa, que ingresará por la Cámara de Diputados, plantea reemplazar el financiamiento estatal de campañas por aportes privados voluntarios y elevar los requisitos para la constitución de partidos. El debate llega en un año no electoral, lo que el oficialismo considera una ventana propicia para su tratamiento.

En diálogo con FRECUENCIA ZERO, Gustavo Di Palma, periodista, magíster en Partidos Políticos y docente en la Universidad Nacional de Córdoba, se mostró escéptico frente a la reforma. Advirtió que el verdadero problema del sistema político argentino no es normativo sino cultural, y cuestionó especialmente el punto del financiamiento privado: sostuvo que habilitar aportes de privados sin restricciones condiciona a quienes gobiernan y favorece a los partidos más grandes, poniendo en riesgo la pluralidad del sistema. Sobre Ficha Limpia, reconoció que la herramienta es atractiva para los ciudadanos hartos de la corrupción, pero alertó sobre los riesgos de su aplicación en un país con baja institucionalidad.

Respecto a las PASO, Di Palma coincidió en que el sistema necesita ajustes. Señaló que terminaron siendo competencias de coaliciones con listas únicas, desnaturalizando su función original, pero advirtió que eliminar la obligatoriedad sería riesgoso dado el descenso sostenido en la participación electoral. Para el analista, cualquier reforma choca con el mismo obstáculo de fondo: el comportamiento de las élites dirigentes y el bajo nivel de cultura política de la sociedad argentina.