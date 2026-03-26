Adorni resiste en medio de las dudas por su futuro

La conferencia del jefe de Gabinete dejo más dudas que certezas y volvió a poner en el centro de la escena su continuidad dentro del Gobierno, atravesada por cuestionamientos sobre su situación patrimonial, un viaje a Punta del Este y tensiones internas en Casa Rosada. Aunque el oficialismo buscó ordenar el mensaje y mostrar respaldo político, persisten las especulaciones sobre posibles reemplazos y el impacto del caso en la agenda pública, en un contexto donde también pesan los datos económicos y la caída de la imagen de gestión.

En diálogo con FRECUENCIA ZERO, Juan Pablo Peralta, periodista acreditado en Casa Rosada, sostuvo que el Gobierno “lo respalda directamente” porque su salida implicaría un golpe dentro del esquema de poder, al tiempo que describió una estrategia oficial que combinó negación inicial, reconfiguración del discurso y una exposición controlada en la conferencia. Según explicó, el funcionario evitó profundizar explicaciones ante la prensa y se limitó a sostener que su situación debe dirimirse en la Justicia, en una puesta en escena que calificó como “teatralizada” y con preguntas acotadas.

Peralta también advirtió que la situación de Adorni se inscribe en una interna más amplia entre distintos sectores del oficialismo, con disputas de poder y filtraciones cruzadas, donde confluyen figuras como Santiago Caputo y el entorno presidencial. En ese marco, consideró que el Gobierno podría sostenerlo “hasta donde se pueda”, salvo que el deterioro de la imagen se profundice, y sugirió que la centralidad del caso también funciona como una forma de desviar la atención de los problemas económicos que más preocupan a la sociedad.