Sebastián Perdomo cuestionó el proyecto para recortar las Comunas

El presidente de la Junta Comunal 5, que abarca los barrios de Almagro y Boedo, criticó el proyecto impulsado por La Libertad Avanza en la Legislatura Porteña, el cual propone reducir el funcionamiento de las Comunas, recortando el rol de los miembros de las Juntas Comunales: “Lo que me llama la atención es que salgan tan fuerte a criticar un rol para el cual ellos mismos postularon candidatos. Si es tan mal gasto, ¿para qué ibas a postular a alguien?”, cuestionó. Además, agregó que ese espacio político cuenta con representantes en distintas juntas comunales: “Hoy hay miembros de Junta Comunal en varias comunas de LLA, entonces parece que evalúan el trabajo de su propio equipo si creen que no sirven”.

En diálogo con FRECUENCIA ZERO, Perdomo reconoció que el esquema actual puede ser mejorado, pero rechazó las simplificaciones. “La ley de Comunas re contra hay que repensarla, pasaron muchos años. Pero primero hay que ver por qué pensás que no funcionan como están funcionando”, sostuvo. Y defendió el trabajo cotidiano de los comuneros: “Yo trabajo con miembros de Junta que laburan infinito. Es un órgano que está muy cerca de la gente. Una Junta Comunal produce muchísimo más valor que muchísimos legisladores», resaltó.

Más allá de esa discusión, el funcionario también señaló que problemáticas como la higiene urbana y el tránsito siguen siendo centrales en la comuna, al tiempo que insistió en la necesidad de sumar espacios verdes. En ese camino, destacó proyectos como la creación de corredores verdes y la participación vecinal como herramientas clave para mejorar la calidad de vida en barrios con alta densidad y pocas áreas de esparcimiento.