Argentina e Israel afianzan vínculos en una gira clave

La reciente visita de Javier Milei a Israel marcó un punto de inflexión en la política exterior argentina, con una agenda cargada de acuerdos estratégicos, gestos diplomáticos y definiciones geopolíticas. En paralelo, la gira se dio en un contexto internacional sensible, atravesado por el conflicto en Medio Oriente y por tensiones bilaterales como la polémica por la exploración petrolera en las Islas Malvinas, que involucra a una empresa israelí.

En diálogo con FRECUENCIA ZERO, Natalio Steiner, periodista argentino en Israel, sostuvo que “la visita de Milei fue exitosa” y remarcó que “Argentina e Israel están atravesando el mejor momento en sus relaciones históricas”. El analista destacó el impacto de los Acuerdos de Isaac sobre intercambio tecnológico y académico, además de subrayar el valor simbólico y político de la recepción del mandatario argentino. “El nivel de premios que ha recibido y los convenios alcanzados ameritan ver esta relación como muy positiva y beneficiosa para la Argentina”, afirmó. Además, consideró clave la implementación de vuelos directos entre Tel Aviv y Buenos Aires, lo que calificó como “el acuerdo empresarial más importante aprobado por el parlamento israelí”.

En cuanto a la controversia por la explotación de hidrocarburos en Malvinas, Steiner señaló que, si bien el tema probablemente fue abordado en reuniones oficiales, no hubo confirmaciones públicas. “El canciller israelí ya se había despegado, aclarando que se trata de una empresa privada”, explicó, y añadió que desde Israel existe disposición a “trabajar para que efectivamente no se lleve a cabo”, dado que se trata de un asunto “que no es agradable ni bueno para la relación entre ambos países”.