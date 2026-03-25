Críticas al discurso oficial por la memoria completa a 50 años del golpe

A 50 años del último golpe de Estado en Argentina, el video difundido por la Casa Rosada reavivó la polémica en torno al concepto de “memoria completa”, una idea que el Gobierno viene sosteniendo en sus intervenciones públicas. En ese marco, distintos sectores cuestionaron el enfoque oficial por considerar que relativiza el accionar de la dictadura, en medio de una masiva movilización por el 24 de marzo en todo el país.

En diálogo con FRECUENCIA ZERO, el historiador Sergio Wischñevsky sostuvo que el planteo de la “verdad completa” no es novedoso, sino que retoma argumentos históricos utilizados para justificar el golpe de 1976. El historiador remarcó que para ese momento las organizaciones armadas ya estaban “completamente derrotadas” y que no existía una amenaza real que justificara la interrupción del orden democrático. En ese sentido, afirmó que el objetivo del terrorismo de Estado fue más amplio y estuvo vinculado a una transformación económica y social, que incluyó persecución a trabajadores y dirigentes sindicales.

Asimismo, cuestionó la idea de equiparar la violencia de las organizaciones guerrilleras con la ejercida desde el Estado y advirtió que ese enfoque reproduce la llamada “teoría de los dos demonios”. También rechazó el debate sobre la cifra de desaparecidos al considerar que discutir el número busca relativizar la magnitud de los crímenes y subrayó que la falta de precisión responde a la ausencia de información oficial por parte de los responsables. Para Wischñevsky, avanzar hacia una verdadera reconstrucción histórica implica, entre otras cosas, la apertura de archivos y el esclarecimiento del destino de las víctimas.