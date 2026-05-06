Paulón denuncia gastos irregulares en Nucleoeléctrica y apunta a falta de controles

El diputado nacional Esteban Paulón presentó una denuncia judicial por el uso de tarjetas corporativas en Nucleoeléctrica Argentina, que habrían acumulado gastos por más de 313 mil dólares en el último año. La presentación se da luego de información oficial incluida en el informe de gestión del jefe de Gabinete y de pedidos previos de acceso a datos públicos. La causa quedó radicada en Comodoro Py y apunta a posibles irregularidades en el uso de fondos destinados a viáticos y actividades en el exterior.

En diálogo con FRECUENCIA ZERO, Esteban Paulón advirtió que el análisis de más de 50 páginas de consumos revela “gastos insólitos” como compras en tiendas de ropa, bebidas, servicios de playa, extracciones en efectivo y consumos en free shop, lo que a su entender evidencia una “falta total de control” sobre el uso de recursos públicos. Además, señaló que había más de 100 tarjetas habilitadas, lo que dificulta identificar responsabilidades individuales, y apuntó contra la gestión del ex titular de la empresa por no haber implementado mecanismos de auditoría más estrictos.

El legislador también vinculó este caso con lo que definió como un “modus operandi” del Gobierno en el uso de bienes estatales y lo relacionó con otras polémicas recientes. En ese marco, confirmó que impulsa una moción de censura contra el jefe de Gabinete, aunque reconoció que aún trabajan para reunir los votos necesarios. Mientras tanto, sostuvo que la Justicia deberá avanzar en determinar quiénes realizaron los gastos y si corresponde la devolución de los fondos.