Estatales en pie de guerra con el gobierno

La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) había confirmado un paro de 48 hs. en puertos, aeropuertos y aduanas, tras la posibilidad de un 30% de despidos en el SENASA. Sin embargo, en diálogo con FRECUENCIA ZERO, el secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, confirmó que la medida de fuerza se iba a “posponer” porque fueron “convocados por las autoridades del organismo, quienes manifestaron la intención de respetar todos los puestos de trabajo y que no se iban a producir cesantías”. “Les dijimos que pospondremos el paro durante el fin de semana largo, pero si para el primer día hábil de abril no cumplen, se retomarán las medidas de fuerza de forma inmediata”, agregó.

El sindicalista también se refirió a la convocatoria de paritarias como una “tomada de pelo” y sostuvo que el monto ofrecido por el gobierno “no es ni la mitad de la evolución de los precios por inflación”: “nosotros rechazamos esa paritaria y no vamos a avalar con nuestra firma la destrucción de las condiciones de vida de la gente; estamos soportando en el sector público el ajuste más grande que se recuerde en los últimos años”, resaltó. Como consecuencia, explicó que se descontinuó el diálogo con el gobierno y afirmó que va a plantear una “profundización del plan de lucha”.

En este contexto, Aguiar detalló el estado de situación del empleo público durante el gobierno de Javier Milei: “el 31 de marzo se vencen más de 70 mil contratos en la administración pública nacional y se dejó trascender que el gobierno intenta achicar la planta entre un 20% y 30%; en las próximas horas podemos llegar a enfrentar entre 14 mil y 21 mil despidos”. Por otro lado, especificó que “el 70% de los trabajadores estatales perciben ingresos por debajo de la canasta alimentaria”.