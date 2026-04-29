Denuncian despidos masivos y conflicto salarial en Correo Argentino

Más de 350 trabajadores del Correo Argentino fueron despedidos en distintas provincias en medio de un conflicto salarial que viene escalando en las últimas semanas. Desde el gremio FOECYT advierten que la cifra podría seguir creciendo y vinculan las cesantías con los reclamos por recomposición de ingresos. En ese marco, ya se anunciaron medidas de fuerza, incluyendo un paro nacional de 48 horas, mientras crece la tensión con el Gobierno y las autoridades de la empresa.

En diálogo con FRECUENCIA ZERO, Carlos Serantes, secretario general del sindicato de trabajadores de correos de La Plata, aseguró que los despidos comenzaron tras el inicio de asambleas en reclamo de “un salario digno” y denunció que se trata de un “amedrentamiento” hacia los trabajadores. “Por ejercer el derecho que tenemos nos están penalizando”, afirmó. Además, detalló que un cartero con cinco años de antigüedad cobra alrededor de 700 mil pesos, con un 30% del salario en negro y aumentos que “siempre están por debajo de la inflación”.

En ese sentido, Serantes sostuvo que la empresa presenta superávit gracias al ajuste sobre el personal y alertó sobre un posible proceso de privatización. “Hay un padrino a futuro cercano, lo van a privatizar. Acá hay un vaciamiento”, advirtió señalando al grupo Flecha Log y OCA. Al mismo tiempo, vinculó la reducción de personal con la tercerización del servicio y el avance de operadores privados. Frente a este escenario, el gremio ratificó el plan de lucha y no descarta una profundización del conflicto en los próximos días.