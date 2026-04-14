La Comuna 8 reclama más autonomía y políticas sociales para el sur porteño

La Junta Comunal 8, que agrupa a Villa Lugano, Villa Riachuelo y Villa Soldati, es una de las pocas comunas de la Ciudad de Buenos Aires conducida por una fuerza política opositora al gobierno porteño. En ese territorio del sur, con una alta concentración de barrios populares, complejos habitacionales y espacios verdes, conviven realidades diversas que plantean desafíos específicos en materia de vivienda, trabajo informal y transporte.

En diálogo con FRECUENCIA ZERO, Lautaro Eviner, presidente de la Junta Comunal 8, señaló que la falta de transferencia real de competencias a las comunas es un problema que afecta a las 15 jurisdicciones, pero que se vuelve más visible en su caso por la diferencia de signo político con el Ejecutivo de Jorge Macri. Eviner cuestionó las prioridades del gobierno de la Ciudad en el sur: desde el manejo de los vendedores ambulantes (a quienes consideró víctimas de medidas mediáticas antes que de políticas públicas reales) hasta la ausencia de una política habitacional concreta frente al aumento desmedido de los alquileres. También defendió la continuidad del Premetro frente a una propuesta de reemplazarlo por un Trambús, una iniciativa que, según contó, fue frenada por la movilización de los vecinos.

Sobre el escenario político de cara a 2026, Eviner destacó el crecimiento sostenido del peronismo en la Ciudad y afirmó que el agotamiento del PRO, especialmente en el sur, abre una oportunidad para construir una alternativa real. «Las urnas siempre dejan un mensaje», dijo, y subrayó que la clave está en escuchar a los vecinos antes de pretender representarlos.