En la Ciudad de Buenos Aires existen distintos puntos de conflicto por obras que se llevan adelante. Algunas de estas son proyectos del ejecutivo porteño y en otros casos se trata de inversiones privadas.



En la Comuna 7, que agrupa los barrios de Flores, Bajo Flores y Parque Chacabuco, el mayor punto de discordia pasa por las torres que pretenden construir en la zona de Pumacahua y avenida Asamblea. Se trata de desarrollos inmobiliarios de gran envergadura que sobrepasan lo establecido por los Códigos Urbanístico y de Edificación.



En diálogo con Frecuencia Zero, Julián Cappa, integrante de la Comuna 7 por el Frente de Todos, explicó que las obras de Parque Chacabuco se encuentran paralizadas gracias al reclamo de los vecinos que él y sus compañeros acompañaron. “Pero no hay que quedarse tranquilos con esto porque es una pausa y no quiere decir que este atropello institucional esté terminado”.

Dos proyectos se emplazarían en la misma cuadra de Av. Asamblea entre Pumacahua y Thorne, donde, según el plano abierto de la Ciudad, la altura máxima permitida en esta manzana es de 6,20 metros.

Se trata de un edificio de 12 pisos, y otro de 20 pisos y 270 departamentos que se publicita bajo el nombre “Alto Grande Asamblea” para su venta al pozo en busca de inversores por parte de la desarrolladora inmobiliaria M&M.



Asimismo, el comunero, señalo otra de las preocupaciones de los vecinos: “La zona es de casas bajas y no solo cambian la configuración del barrio, sino que estos lugares tienen sus pequeños comercios que se podrían ver lesionados con la llegada de las grandes torres a partir de que con éstas desembarcan las grandes franquicias”.

Y por otro lado