Ciudad

Nueva presidencia para el Centro Comercial Alberdi

Photo of Nicolás Castillo Abad Nicolás Castillo Abad15 abril, 2026
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El Centro Comercial de la Avenida Juan Bautista Alberdi tiene nueva conducción. Iván Zois, también conocido en el barrio como uno de los dueños de Casa Cavada, asumió la presidencia con el objetivo de modernizar la propuesta comercial de Mataderos y atraer público de otros barrios de la Ciudad.

En diálogo con FRECUENCIA ZERO, Iván Zois anticipó que uno de sus proyectos centrales es el desarrollo de una aplicación de beneficios con cupones y descuentos en los locales adheridos al Centro Comercial. También mencionó el polo gastronómico del barrio, la posibilidad de estacionar en la avenida y el crecimiento de marcas reconocidas como factores que posicionan a Alberdi como un destino atractivo para visitantes de otras zonas.

Zois reconoció que el comercio atraviesa un momento difícil, con cierres de locales y caída de rentabilidad, y destacó que la pandemia aceleró la migración hacia las ventas digitales. Por eso, su gestión apunta a combinar la atención personalizada (el fuerte del comercio de cercanía) con herramientas tecnológicas y eventos comunitarios que reconstruyan el vínculo entre los comerciantes y los vecinos del barrio.

Escuchá la entrevista con Iván Zois en FRECUENCIA ZERO y compartí.
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Nicolás Castillo Abad

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