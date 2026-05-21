Habló el diputado Leiva tras su enfrentamiento con Martín Menem

La Cámara de Diputados aprobó este miércoles la media sanción de la denominada Ley Hojarasca y avanzó con modificaciones al Régimen de Zonas Frías, en una sesión marcada por fuertes cruces entre el oficialismo y la oposición. En ese contexto, el diputado nacional de Unión por la Patria por Chaco, Aldo Leiva, protagonizó un enfrentamiento con el presidente de la Cámara baja, Martín Menem, luego de exhibir una careta del vocero presidencial Manuel Adorni durante la sesión. El episodio se produjo en medio de cuestionamientos opositores por el bloqueo a una posible interpelación al funcionario.

En diálogo con FRECUENCIA ZERO, Aldo Leiva aseguró que el oficialismo “adelantó una hora la sesión” para evitar debatir la interpelación a Adorni y denunció “aprietes y extorsiones” para conseguir apoyos parlamentarios. Además, criticó los cambios en el Régimen de Zonas Frías al considerar que “va a perjudicar a millones de argentinos en pleno invierno” y sostuvo que la propuesta de crear una eventual “zona cálida” fue “el caramelo que le tiraron a algunos gobernadores” para garantizar votos favorables. También cuestionó la Ley Hojarasca por incluir la derogación de normas que, según afirmó, continúan siendo necesarias, como las vinculadas a cooperativas y producción pública de medicamentos.

Sobre el cruce con Martín Menem, el legislador sostuvo que el titular de Diputados reaccionó por la exhibición de la careta de Adorni y calificó de “payasesco” el accionar del Gobierno. “Lo que hacen con los jubilados, las universidades y las personas con discapacidad es verdaderamente payasesco”, expresó. Además, vinculó la tensión dentro del oficialismo con la interna entre el entorno presidencial y el asesor Santiago Caputo, al asegurar que “en este gobierno es todo anormal” y que esas disputas terminan perjudicando al país.»Yo quería saber si @PeriodistaRufus tenía algo para decir; en eso radicó su nerviosismo«, sentenció.