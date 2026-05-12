Universidades vuelven a marchar contra el ajuste y el desfinanciamiento

La comunidad universitaria realiza la cuarta Marcha Federal Universitaria para reclamar por el desfinanciamiento de las casas de estudio públicas y exigir el cumplimiento de la ley de financiamiento aprobada por el Congreso. La movilización se da en medio de nuevos recortes presupuestarios y de una fuerte caída del poder adquisitivo de docentes y trabajadores universitarios.

En diálogo con FRECUENCIA ZERO, Piera Fernández, ex presidenta de la Federación Universitaria Argentina, sostuvo que las universidades “siguen de pie” gracias a las movilizaciones previas y remarcó que el sistema atraviesa “el desfinanciamiento más grave desde el regreso de la democracia”. Además, señaló que los salarios docentes están “por debajo de los valores de 2001”, denunció una caída real del 47% en las transferencias al sistema universitario y cuestionó que el Gobierno no cumpla con la ley de financiamiento pese a los fallos judiciales favorables.

La licenciada en Ciencia Política también consideró que esta nueva convocatoria tendrá un clima distinto al de las primeras protestas. “Estamos marchando un poco más enojados y más cansados”, afirmó, al cuestionar que continúen los recortes mientras “los funcionarios se aumentan los salarios”. Fernández también criticó la reducción de partidas destinadas a infraestructura universitaria y ciencia y técnica, y aseguró que el debate sobre los estudiantes extranjeros “es una maniobra para correr el foco” del problema central: “Hay una decisión política de no financiar a la universidad pública», alertó.