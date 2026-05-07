Crece la presión judicial sobre Adorni

La situación judicial del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, continúa sumando capítulos tras la investigación por presunto enriquecimiento ilícito. La causa, que también involucra movimientos financieros y posibles maniobras de encubrimiento, mantiene bajo la lupa al funcionario mientras se aguarda la presentación de su declaración jurada anticipada. Además, en los últimos días crecieron las repercusiones políticas y judiciales alrededor del expediente.

En diálogo con FRECUENCIA ZERO, Lucas Bianco, presidente de la Asociación de Abogados Penalistas, sostuvo que “si la persona no justifica su aumento patrimonial, el delito queda configurado” y consideró que la investigación “seguramente va a escalar”. El letrado remarcó que la Justicia analiza no solo el origen de los fondos sino también la posible participación de terceros y eventuales delitos conexos. Además, señaló que el pedido de detención presentado por la diputada Marcela Pagano tiene “fundamento jurídico muy fuerte” por la posible existencia de entorpecimiento de la investigación.

Bianco también afirmó que la exposición mediática fue clave para acelerar el avance judicial y aseguró que las explicaciones públicas de Adorni “complican más su situación”. En ese sentido, advirtió que la futura declaración jurada del funcionario podría abrir nuevas líneas de investigación por presunta falsedad documental y consideró “casi inminente” un eventual procesamiento. “Cada cosa que hace es un delito, no para”, expresó el abogado, quien además deslizó que la permanencia política de Adorni dentro del Gobierno podría influir en los tiempos judiciales.