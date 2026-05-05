La confianza en el gobierno acumula cinco meses en baja

La confianza en el gobierno nacional cayó un 12,1% respecto de marzo y acumuló ya cinco meses consecutivos de descenso, según el índice que elabora la Universidad Torcuato Di Tella. El informe de abril confirma una tendencia que se viene profundizando y enciende señales de alerta para la gestión, en un contexto donde se combinan tensiones económicas y cuestionamientos sobre distintos casos de corrupción.

En diálogo con FRECUENCIA ZERO, Juan Negri, director de la Lic. en Ciencia Política y Gobierno de la Universidad Di Tella, explicó que el indicador mide la evaluación general del gobierno y no la imagen de dirigentes en particular, lo que permite comparar distintas gestiones a lo largo del tiempo. En ese marco, señaló que existe un componente “estructural” en la caída de la confianza: los gobiernos suelen arrancar con expectativas altas que luego se erosionan. Sin embargo, advirtió que en este caso hay una tendencia preocupante, ya que el descenso también impacta en sectores que eran su principal base de apoyo, como jóvenes, varones y votantes del interior.

El politólogo vinculó esta baja principalmente a dos factores: las dudas crecientes sobre el rumbo económico y el deterioro en la percepción de honestidad. “La economía empieza a generar incertidumbre y eso influye directamente. Además, la honestidad, que era un diferencial del gobierno, también está cayendo”, sostuvo. Aun así, aclaró que los niveles actuales no son “catastróficos” en términos históricos, aunque remarcó que la evolución del índice dependerá en gran medida de cómo continúe la situación económica en los próximos meses.