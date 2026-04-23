Política

Crisis en PAMI entre deudas, ajuste y riesgo de colapso

Photo of Nicolás Castillo Abad Nicolás Castillo Abad23 abril, 2026
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La crisis en el PAMI se profundiza en un contexto de reclamos crecientes por parte de profesionales de la salud, que denuncian deudas millonarias, deterioro en las condiciones laborales y un sistema cada vez más tensionado. Tras un paro de 72 horas de médicos de cabecera, el conflicto volvió al centro de la escena, con advertencias sobre el impacto directo en la atención de jubilados y pensionados. Desde distintos sectores señalan que la falta de financiamiento y la incertidumbre sobre el modelo de prestación agravan una situación que lleva años de deterioro.

En diálogo con FRECUENCIA ZERO, Jorge Yabkowski, secretario de la Federación Sindical de Profesionales de la Salud (Fesprosa), sostuvo que “la crisis se ha agravado a extremos que no conocíamos en otras gestiones” y apuntó contra la política del Gobierno, al afirmar que busca “liquidar el sistema en su formato actual”. Según explicó, el Ministerio de Economía mantiene una deuda superior a los 500 mil millones de pesos con prestadores, lo que provoca que sanatorios, farmacias y otros servicios comiencen a restringir la atención. Además, denunció una fuerte caída en los ingresos de médicos y odontólogos de cabecera, quienes, según detalló, trabajan “prácticamente a pérdida”, lo que pone en riesgo la continuidad del sistema.

El dirigente también advirtió que, de no haber respuestas oficiales, podría producirse una salida masiva de profesionales, lo que derivaría en el colapso del esquema de atención. En ese marco, amplió el diagnóstico a todo el sistema sanitario y lo calificó como “una catástrofe”, con recortes en programas, faltantes de insumos y aumento de enfermedades prevenibles. “El PAMI es la punta del iceberg”, afirmó Yabkowski, al tiempo que cuestionó la falta de diálogo con las autoridades y alertó sobre un escenario donde “el sistema hace agua por todos lados” y los sectores más vulnerables quedan expuestos.

Escuchá la entrevista con Jorge Yabkowski en FRECUENCIA ZERO y compartí.
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