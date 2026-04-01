La Comuna 6 acelera obras y apuesta a una mejor movilidad

Caballito atraviesa una etapa de transformación con obras de infraestructura que buscan aliviar uno de los principales reclamos vecinales: el tránsito y la conectividad, en uno de los barrios más densamente poblados de la Ciudad. En ese marco, la apertura inminente del paso bajo nivel de García Lorca y el avance del nuevo sistema de buses eléctricos aparecen como ejes centrales de una gestión que combina mejoras estructurales con mantenimiento fino del espacio público.

En diálogo con FRECUENCIA ZERO, Federico Ballán, presidente de la Comuna 6, destacó que el paso bajo nivel de García Lorca “va a estar liberado al tránsito” en las próximas semanas y remarcó que será una solución clave para unir Caballito Sur con Caballito Norte. Además, subrayó el impacto que tendrá el futuro trambús sobre Honorio Pueyrredón: un sistema de buses eléctricos articulados con carriles exclusivos y prioridad semafórica que, según explicó, permitirá reducir hasta un 40% los tiempos de viaje y mejorar la circulación tanto del transporte público como del privado.

Ballán también puso el acento en la convivencia urbana como uno de los desafíos más complejos de la comuna. Si bien señaló que continúan las tareas de mantenimiento en plazas y espacios verdes, sostuvo que gran parte de los problemas cotidianos responden a conductas ciudadanas, como circular en moto o bicicleta por la vereda, no respetar áreas resembradas o incumplir normas básicas en parques. Para el presidente comunal, más allá de la obra pública, la calidad de vida en Caballito también depende de fortalecer el respeto por el otro y el cuidado compartido del espacio común.