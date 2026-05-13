Los hospitales universitarios alertan por la falta de fondos

La cuarta Marcha Federal Universitaria volvió a poner en agenda el reclamo por el financiamiento de las universidades públicas y de los hospitales universitarios. En ese contexto, desde el Hospital de Clínicas José de San Martín advirtieron que la crisis presupuestaria ya afecta la atención médica, con reducción de servicios y dificultades para sostener el funcionamiento cotidiano.

En diálogo con FRECUENCIA ZERO, Fernando Chamot, vocero del Hospital de Clínicas, aseguró que la movilización fue “masiva” y remarcó que el reclamo cuenta con un fuerte respaldo social. Sin embargo, sostuvo que no han conseguido los resultados necesarios y alertó que los hospitales universitarios tienen recursos limitados para continuar funcionando. “Nos estamos achicando. Tenemos para 45 días”, afirmó, al explicar que la institución debió reducir servicios esenciales y actualmente trabaja al 50% de su capacidad de atención.

Además, Chamot señaló que el conflicto se arrastra desde hace dos años por partidas presupuestarias insuficientes frente a la inflación y denunció que en lo que va de 2026 “no ha llegado ni un peso”. También advirtió sobre el impacto salarial en el personal de salud: “El 80% de nuestros trabajadores está bajo la línea de pobreza”, indicó, y agregó que muchos profesionales dejan el hospital para migrar al sector privado por mejores condiciones laborales.