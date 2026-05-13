Política

Los hospitales universitarios alertan por la falta de fondos

Photo of Nicolás Castillo Abad Nicolás Castillo Abad13 mayo, 2026
0 132 1 minuto de lectura

La cuarta Marcha Federal Universitaria volvió a poner en agenda el reclamo por el financiamiento de las universidades públicas y de los hospitales universitarios. En ese contexto, desde el Hospital de Clínicas José de San Martín advirtieron que la crisis presupuestaria ya afecta la atención médica, con reducción de servicios y dificultades para sostener el funcionamiento cotidiano.

En diálogo con FRECUENCIA ZERO, Fernando Chamot, vocero del Hospital de Clínicas, aseguró que la movilización fue “masiva” y remarcó que el reclamo cuenta con un fuerte respaldo social. Sin embargo, sostuvo que no han conseguido los resultados necesarios y alertó que los hospitales universitarios tienen recursos limitados para continuar funcionando. “Nos estamos achicando. Tenemos para 45 días”, afirmó, al explicar que la institución debió reducir servicios esenciales y actualmente trabaja al 50% de su capacidad de atención.

Además, Chamot señaló que el conflicto se arrastra desde hace dos años por partidas presupuestarias insuficientes frente a la inflación y denunció que en lo que va de 2026 “no ha llegado ni un peso”. También advirtió sobre el impacto salarial en el personal de salud: “El 80% de nuestros trabajadores está bajo la línea de pobreza”, indicó, y agregó que muchos profesionales dejan el hospital para migrar al sector privado por mejores condiciones laborales.

Escuchá la entrevista con Fernando Chamot en FRECUENCIA ZERO y compartí.
Etiquetas
Photo of Nicolás Castillo Abad Nicolás Castillo Abad13 mayo, 2026
0 132 1 minuto de lectura
Photo of Nicolás Castillo Abad

Nicolás Castillo Abad

Publicaciones relacionadas

ELECCIONES DOMINGO 27: NOTICIARIO SUR LE DICE DONDE VOTA

25 octubre, 2013

De derecha a izquierda

23 noviembre, 2021

Alerta por inminentes despidos en el INTI

28 mayo, 2024

MONOTRIBUTO 2014

5 enero, 2014

Deja un comentario

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.

© Copyright 2026, Todos los derechos reservados Lucas Sebastian Daruich | Manuel Artigas 5952 1° piso CABA | 4682-3122 | diario@noticiariosur.com.ar | DNDA RL-2025-86939276-APN-DNDA#MJ
Botón volver arriba