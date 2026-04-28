Donati advierte un año legislativo tenso y fija postura sobre PASO y agenda social

La Legislatura porteña inicia un período marcado por la fragmentación política y la dificultad para construir consensos, en un contexto donde se anticipan debates relevantes como las PASO, la ampliación presupuestaria y políticas orientadas a los adultos mayores. En ese escenario, el legislador Pablo Donati emerge como una de las voces que analizan el nuevo equilibrio de fuerzas y sus implicancias en el funcionamiento parlamentario.

En diálogo con FRECUENCIA ZERO, Pablo Donati, legislador de Vamos por Más, describió a la Legislatura como “revulsiva” tras el resultado electoral y advirtió que la dispersión de bloques “genera una tensión importante” a la hora de negociar . Al referirse a la discusión sobre las PASO, sostuvo que, si bien acompañó su suspensión por razones económicas, no está de acuerdo con su eliminación. “Es una ley perfectible, pero ordenadora”, afirmó, y planteó que suprimirlas podría concentrar decisiones en las cúpulas partidarias .

Desde su rol legislativo, Donati también hizo hincapié en la situación de los adultos mayores y el impacto del envejecimiento poblacional, al tiempo que impulsa iniciativas vinculadas a la baja natalidad . Además, explicó su integración al bloque oficialista como parte de una estrategia parlamentaria para sostener representación y acompañar al Ejecutivo, aunque dejó en claro sus diferencias con otros espacios, en especial con La Libertad Avanza, al cuestionar su apego a los principios del liberalismo y el respeto institucional.