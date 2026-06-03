Dos argentinos siguen detenidos en Libia y reclaman una mayor intervención de Cancillería

Los argentinos María Paula Jiménez y Lucas Aguilera permanecen detenidos en la ciudad de Bengasi desde el 24 de mayo, luego de haber sido interceptados mientras participaban de un convoy internacional de ayuda humanitaria con destino a Gaza. Según informó la Cancillería argentina, ambos se encuentran bajo custodia de las autoridades locales, aunque aún no hay precisiones sobre su situación ni sobre una eventual fecha de liberación.

En diálogo con FRECUENCIA ZERO, Emilia Trabucco, directora de NODAL, psicóloga y magíster en Seguridad, aseguró que desde hace diez días no tienen información certera sobre el estado de los detenidos y reclamó una intervención más activa del Estado argentino. “No estamos pidiendo ningún trato excepcional, queremos que la Cancillería muestre la misma vehemencia y los mismos esfuerzos que en otros casos como Nahuel Gallo y Agostina Páez”, sostuvo. Además, cuestionó el comunicado oficial emitido por el Gobierno y advirtió que algunas expresiones allí utilizadas podrían agravar la situación de los dos argentinos retenidos.

La entrevistada remarcó que, aunque se confirmó que ambos se encuentran en Bengasi, no existe información pública sobre su paradero exacto, sus condiciones de detención o su estado de salud. También explicó que el convoy formaba parte de una iniciativa humanitaria destinada a abrir corredores terrestres hacia Gaza y señaló que continuarán impulsando acciones ante organismos internacionales, organizaciones de Derechos Humanos y autoridades nacionales para exigir la liberación de Jiménez y Aguilera, quienes también se desempeñan como directores de investigación de NODAL.