Veteranos de Malvinas piden no mezclar la guerra con el fútbol

El cruce entre Argentina e Inglaterra por las semifinales de la Copa del Mundo reavivó el debate sobre el vínculo entre el histórico enfrentamiento deportivo y la Guerra de Malvinas. En ese contexto, la Federación de Veteranos de Malvinas «2 de Abril» difundió un comunicado en el que llamó a no confundir ambos planos y respaldó la postura expresada por el entrenador Lionel Scaloni, al sostener que el partido debe vivirse como un acontecimiento deportivo, mientras que el reclamo por la soberanía de las islas debe continuar por las vías diplomáticas.

En diálogo con FRECUENCIA ZERO, Juan Carlos Sosa, secretario de la Federación de Veteranos de Malvinas «2 de Abril», explicó que el comunicado surgió para evitar que «se haga una mezcolanza» entre el conflicto bélico y el encuentro futbolístico. «Es un evento deportivo y no tiene nada que ver con la política de Malvinas ni con la soberanía nacional», afirmó, al tiempo que remarcó que asociar el partido con la guerra implica «faltarle el respeto a nuestros muertos». En ese sentido, sostuvo que una eventual victoria argentina sería importante únicamente por el objetivo deportivo de acercarse al título mundial.

Asimismo, el veterano destacó que el partido representa una oportunidad para seguir instalando la causa Malvinas en la sociedad, pero rechazó cualquier lectura de revancha. «No hay motivos para tomarlo como una guerra ni como si fueran enemigos», expresó, y recordó que incluso mantuvo encuentros con excombatientes británicos a lo largo de los años. Además, valoró el cambio en el reconocimiento social hacia los veteranos y aseguró que, tras décadas de trabajo de difusión, «Malvinas es una causa común» que trasciende las diferencias políticas y une a los argentinos.