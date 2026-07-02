Crece el conflicto en la CNEA tras el despido de 61 trabajadores

La Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) atraviesa un fuerte conflicto tras el despido de 61 trabajadores contratados, en el marco del ajuste impulsado por el Gobierno nacional sobre distintos organismos públicos. La protesta de los empleados frente a la sede central derivó en un operativo de Gendarmería para garantizar la salida de las autoridades, un episodio que los trabajadores calificaron como represivo y que profundizó la tensión dentro del organismo.

En diálogo con FRECUENCIA ZERO, Nicolás Daverio, trabajador de la Comisión Nacional de Energía Atómica, aseguró que los despedidos cumplían funciones permanentes pese a estar contratados desde hacía varios años y cuestionó la forma en que fueron notificadas las desvinculaciones. «Fue lo más frío y rastrero que pudieron hacer», sostuvo. Además, denunció que las autoridades nunca establecieron canales de diálogo con los trabajadores y afirmó que el presidente del organismo abandonó el edificio custodiado por Gendarmería mientras los empleados reclamaban la reincorporación de sus compañeros.

Daverio también advirtió que los despidos afectan áreas estratégicas para el desarrollo científico y tecnológico del país. Explicó que la CNEA produce radioisótopos para medicina nuclear, presta servicios esenciales para las centrales nucleares y desarrolla tareas de investigación que no realiza ninguna otra institución en Argentina. En ese sentido, sostuvo que el ajuste compromete el funcionamiento del organismo y anticipó que continuarán las movilizaciones para exigir la reincorporación de los trabajadores despedidos.