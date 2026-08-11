Política

Dudas sobre desalojos express y límites a las expropiaciones en el proyecto de Propiedad Privada

Photo of Nicolás Castillo Abad Nicolás Castillo Abad11 agosto, 2026
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El proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que obtuvo media sanción en el Senado, dejó en pie los capítulos referidos a desalojos y expropiaciones. La iniciativa propone acelerar los procesos por falta de pago y establece la vía sumarísima para los desalojos, mientras que también limita el uso de la expropiación por parte del Estado.

En diálogo con FRECUENCIA ZERO, Leandro Vera Belli, coordinador de Tierra, Vivienda y Justicia Económica del CELS, cuestionó la aceleración de los desalojos y advirtió que el proceso podría iniciarse con apenas un mes de alquiler adeudado. Según explicó, incluso cuando haya niños, personas con discapacidad o adultos mayores, el plazo para concretar el desalojo sería de 10 días.

Vera Belli también señaló que el proyecto limita la herramienta de expropiación, al establecer que el Estado debería afrontar el lucro cesante en los casos en que utilice esta herramienta para realizar obras o planificar el desarrollo urbano. Para el coordinador del CELS, esto encarece y dificulta la construcción de viviendas, parques, autopistas y otras obras de infraestructura.

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