Milei aumentó su patrimonio en casi un 500%

El Presidente de la Nación pasó de declarar $21 millones a principios de 2023, antes de iniciar la campaña presidencial, a atestiguar bienes por más de $125 millones, una vez que accedió a la Casa Rosada. De esta forma, el mandatario registró un aumento del 495% . “Milei declara un inmueble en CABA que pasó de valer $6 millones a $13 millones, dos vehículos y una caja de ahorros por USD 20 mil en efectivo”, explicó el periodista Sebastián Iñurrieta.

En diálogo con FRECUENCIA ZERO, Iñurrieta detalló que ambas Declaraciones Juradas presentan los mismos bienes, a excepción de un nuevo ingresó que llamó la atención: “a Milei ahora le aparecen USD 65 mil dólares nuevos que no aclara de dónde surgen”, especificó. Cabe destacar que el ex Diputado de la Nación sorteaba su sueldo y que se jactaba de dar conferencias privadas por valores en moneda extranjera.

Por otro lado, el periodista se refirió a los miembros del gabinete nacional y alertó sobre el particular incremento del patrimonio del ministro de economía de la Nación, Luis Caputo: “pasó de tener $744 millones a principios de 2023 a $15 mil millones a fin de año; nunca vi un aumento patrimonial tan grande; el aumento fue del 2042%, con lo cual le ganó 10 veces a la inflación”. También resaltó el patrimonio de Gerardo Werthein, el nuevo Canciller, quien encabeza el ranking con más de $85 mil millones. Como contracara, la secretaria general de la presidencia, Karina Milei, declaró tan solo $3 millones y medio y tuvo una suba del 74%.