Privatización del Belgrano Cargas abre interrogantes sobre el sistema ferroviario

La privatización del Belgrano Cargas y Logística genera cuestionamientos por el esquema planteado por el Gobierno nacional y su compatibilidad con la normativa ferroviaria vigente. Según el politólogo Gabriel Schraiber, la Ley 27.132 y el decreto 1027/2018 establecen que la infraestructura ferroviaria debe permanecer bajo la órbita de la Administración de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF), que no fue incluida en las empresas sujetas a privatización por la Ley Bases. “Hay algo que no me estaría quedando del todo claro”, sostuvo al analizar la diferencia entre lo que establecen las leyes y los pliegos de la privatización.

En diálogo con FRECUENCIA ZERO, Gabriel Schraiber advirtió además sobre el concepto de acceso abierto que utiliza el Gobierno para justificar el nuevo esquema. “Eso no es un acceso abierto”, afirmó, al señalar que permitir que un privado le cobre un canon a otro por utilizar sus vías no equivale al sistema previsto por la legislación. Para el especialista, la infraestructura debería estar regulada por ADIF y permitir el ingreso de distintos operadores. También cuestionó la posibilidad de que un grupo extranjero busque obtener una posición dominante sobre las vías: “Si vos querés ir a una liberalización de la economía tenés que buscar el sistema de competencia perfecta, no el monopolio”.

En cuanto a la situación ferroviaria general, Schraiber sostuvo que el sistema atraviesa un momento crítico por la paralización de obras y el deterioro de distintas líneas. En la Ciudad, puso el foco en el Sarmiento y cuestionó la posibilidad de continuar con el soterramiento: “Yo estoy en contra del soterramiento”, explicó, al considerar que demandaría unos 3.500 millones de dólares y limitaría otras alternativas. En su lugar, planteó priorizar obras más concretas, como la finalización del Belgrano Sur hasta Constitución para descomprimir al Sarmiento, y la incorporación de un tranvía sobre la traza del Metrobús de Juan B. Justo.