Preocupación por futbolista argentino detenido por ICE en Estados Unidos
El futbolista argentino Matías Pourrain, de 34 años, fue detenido por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) cuando se encontraba junto a sus compañeros en el aeropuerto de Fort Lauderdale. Tras permanecer en un centro de detención, fue trasladado a una cárcel estatal de Florida, donde ICE alquila un sector para alojar a inmigrantes.
En diálogo con FRECUENCIA ZERO, Regina Borges, abogada de Pourrain, explicó que el futbolista ingresó a Estados Unidos en 2019 con visa de turista y que, durante la pandemia, solicitó una extensión de su permanencia que nunca fue rechazada. Actualmente cuenta con una petición de residencia y permiso de trabajo, pero ICE argumentó que excedió el plazo inicial de seis meses. Borges sostuvo que se trata de un área gris de la legislación migratoria y remarcó que su defendido no tiene antecedentes penales.
La defensa ya presentó una moción para obtener una fianza y aguarda la fecha de audiencia, que podría demorar hasta dos semanas. Borges solicitó una fianza mínima de 1.500 dólares, aunque estimó que actualmente los jueces establecen montos de entre 3.000 y 10.000 dólares. En caso de que no consiga recuperar su libertad, la abogada analiza solicitar una salida voluntaria hacia Argentina para evitar una permanencia prolongada en prisión.