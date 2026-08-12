Política

Preocupación por futbolista argentino detenido por ICE en Estados Unidos

Photo of Nicolás Castillo Abad Nicolás Castillo Abad12 agosto, 2026
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El futbolista argentino Matías Pourrain, de 34 años, fue detenido por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) cuando se encontraba junto a sus compañeros en el aeropuerto de Fort Lauderdale. Tras permanecer en un centro de detención, fue trasladado a una cárcel estatal de Florida, donde ICE alquila un sector para alojar a inmigrantes.

En diálogo con FRECUENCIA ZERO, Regina Borges, abogada de Pourrain, explicó que el futbolista ingresó a Estados Unidos en 2019 con visa de turista y que, durante la pandemia, solicitó una extensión de su permanencia que nunca fue rechazada. Actualmente cuenta con una petición de residencia y permiso de trabajo, pero ICE argumentó que excedió el plazo inicial de seis meses. Borges sostuvo que se trata de un área gris de la legislación migratoria y remarcó que su defendido no tiene antecedentes penales.

La defensa ya presentó una moción para obtener una fianza y aguarda la fecha de audiencia, que podría demorar hasta dos semanas. Borges solicitó una fianza mínima de 1.500 dólares, aunque estimó que actualmente los jueces establecen montos de entre 3.000 y 10.000 dólares. En caso de que no consiga recuperar su libertad, la abogada analiza solicitar una salida voluntaria hacia Argentina para evitar una permanencia prolongada en prisión.

 

Escuchá la entrevista con Regina Borges en FRECUENCIA ZERO y compartí.
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Photo of Nicolás Castillo Abad Nicolás Castillo Abad12 agosto, 2026
0 185 1 minuto de lectura
Photo of Nicolás Castillo Abad

Nicolás Castillo Abad

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