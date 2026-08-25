Liniers suma nuevas historias para preservar su identidad

La Junta de Estudios Históricos de Liniers presentó el segundo libro dedicado a recuperar la memoria y la identidad del barrio. «Liniers, mil historias más» continúa el trabajo iniciado con «Liniers, Mil Historias» y reúne fotografías, testimonios de vecinos, mapas y documentos históricos. “Somos el único barrio que va por el segundo libro”, destacó Nelly Pareja, presidenta de la Junta.

En diálogo con FRECUENCIA ZERO, Nelly Pareja explicó que el nuevo ejemplar busca completar aspectos que habían quedado pendientes en la primera publicación. “Somos la única ciudad del mundo en la que los vecinos se reúnen para investigar la historia de sus barrios”, señaló, y detalló que uno de los ejes es la historia de la avenida Rivadavia, desde la década del 40 hasta su consolidación como centro comercial del oeste y su posterior decadencia. También abordó la particular geografía del barrio, atravesada por las vías del ferrocarril, la avenida General Paz y otras grandes arterias.

Pareja también destacó el trabajo de investigación que sostiene a ambos libros y anticipó que todavía quedan historias por contar. “Todo ese material alcanzó y sobró para hacer el libro”, afirmó sobre el archivo de la Junta, aunque reconoció que “ya viene en camino un tercero”. Entre los temas destacados de esta edición se encuentra el club Democracia y Progreso, el Viejo Almacén Inés, el Club Social y Deportivo Liniers y la murga «Los Pizpiretas», además de incontables anécdotas de vecinos que rescatan la historia de este emblemático barrio de la Ciudad de Buenos Aires.