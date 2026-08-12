Científicos marchan al Obelisco contra el ajuste y el deterioro del sector

Científicos de todo el país se movilizarán hoy desde las 16 en el Obelisco y en distintos puntos del territorio nacional para reclamar contra el ajuste en ciencia y tecnología, y para exigir la continuidad de las becas del CONICET. La convocatoria, bajo la consigna “Ponete la camiseta”, propone asistir con camisetas o banderas argentinas en defensa de la ciencia, la educación y la soberanía.

En diálogo con FRECUENCIA ZERO, Valeria Levi, investigadora principal del CONICET y vicedecana de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA, advirtió que la inversión en ciencia y tecnología atraviesa su nivel histórico más bajo, con apenas 0,14% del PBI frente al 0,56% que debería haberse destinado según la ley de financiamiento. Además, señaló que los salarios y estipendios perdieron cerca del 40% de su poder adquisitivo y que el presupuesto de la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación se redujo un 88,6%.

Levi sostuvo que el deterioro del sistema provoca la pérdida de entre 7 y 8 personas por día, entre investigadores que emigran o abandonan la actividad, y remarcó que el problema también afecta a las universidades. En ese sentido, planteó que “no se puede hablar de universidad sin ciencia y no se puede hablar de ciencia sin universidad”, debido al vínculo entre investigación, formación académica y calidad educativa. La movilización se da además pocos días después de la baja de 374 becas posdoctorales del CONICET.