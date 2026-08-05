El Senado define el futuro de la venta de tierras

El Senado se apresta a tratar mañana, por quinta vez, la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, cuyo capítulo sobre venta de tierras rurales a extranjeros concentra la mayor polémica. El oficialismo llega a la sesión con una mayoría todavía ajustada y con al menos dos incógnitas de último momento: la eventual ausencia de la vicepresidenta Victoria Villarruel por el viaje de Milei a Colombia y los pedidos de los senadores Anabel Fernández Sagasti y Flavio Fama para participar de forma remota por motivos de salud. Para mañana también está prevista una movilización frente al Congreso, con un operativo de seguridad reforzado.

En diálogo con FRECUENCIA ZERO, Leandro Bravo, periodista acreditado en el Congreso, explicó que la negociación viene «a último momento» porque nadie sabe con certeza quién definirá la votación. Detalló que el tope a la extranjerización de tierras, hoy del 15% por provincia, subiría al 25% en el acuerdo alcanzado entre La Libertad Avanza, el radicalismo, el PRO y algunos gobernadores del norte, aunque aclaró que ese porcentaje aplicaría solo a nivel provincial y no a los departamentos, un punto que genera desconfianza entre parte de la oposición y de los propios aliados. Bravo repasó además otros capítulos del proyecto, tales como manejo del fuego, desalojos y tomas ilegales, y remarcó que, según lo expuesto por Patricia Bullrich, ningún Estado extranjero ni empresas vinculadas a gobiernos extranjeros podrán adquirir tierras rurales en el país.

Un informe del Observatorio de Tierras también mostró preocupación sobre la cuestión de los departamentos: aunque ninguna provincia supera hoy el 15% de extranjerización, hay departamentos que sí lo hacen, como San Carlos (Salta), con cerca del 60%, o Iguazú (Misiones), con alrededor del 40%. Especialistas del organismo advierten que, al no fijarse un límite departamental, esas localidades podrían profundizar la venta de tierras a extranjeros sin superar el tope provincial del 25%. Con ese trasfondo, y con el resultado todavía incierto, el Senado se prepara para una jornada que promete ser tan tensa en el recinto como en la calle.