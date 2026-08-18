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La triple crisis que golpea a los jubilados en la Ciudad

Photo of Nicolás Castillo Abad Nicolás Castillo Abad18 agosto, 2026
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La situación de los adultos mayores en la Ciudad de Buenos Aires atraviesa una crisis que combina dificultades económicas, sanitarias y habitacionales. El Defensor de la Tercera Edad, Eugenio Semino, advirtió que el sistema político mantiene una mirada antigua sobre los jubilados y señaló que una persona de 65 años puede tener “25 años más de vida plena con calidad” si cuenta con las condiciones necesarias.

En diálogo con FRECUENCIA ZERO, Eugenio Semino explicó que la pérdida del poder adquisitivo impacta directamente en la salud y en los vínculos sociales de los adultos mayores. “Vos empezás a hacer reducciones en tu vida y te convertís en un enfermo social para luego ser un enfermo real, integral”, sostuvo. Además, señaló que la depresión es una de las patologías más subdiagnosticadas entre las personas mayores y que el deterioro económico favorece el aislamiento.

Semino definió la problemática como una “triple crisis” alimentaria, sanitaria y habitacional. En materia de vivienda, advirtió que incluso los jubilados propietarios tienen dificultades para sostener sus hogares por los gastos y las expensas, mientras que otros terminan en pensiones precarias. En el plano sanitario, cuestionó las dificultades para acceder a medicamentos, atención odontológica y audífonos, y resumió el escenario con una frase contundente: “No tenemos sistema de salud”.

Escuchá la entrevista con Eugenio Semino en FRECUENCIA ZERO y compartí.
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Nicolás Castillo Abad

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