Hegemonía del Frente Cívico en las elecciones en Santiago del Estero

El Frente Cívico ratificó su dominio político en Santiago del Estero tras imponerse en los 26 distritos donde se renovaron autoridades municipales. La fuerza, liderada por Gerardo Zamora, logró además un triunfo histórico en La Banda, el único municipio que hasta ahora le había sido esquivo, mientras que La Libertad Avanza se ubicó como segunda fuerza, aunque con una representación muy reducida.

En diálogo con FRECUENCIA ZERO, Leonel Rodríguez, corresponsal de La Nación en Santiago del Estero, explicó que el oficialismo provincial mantiene una supremacía sostenida desde 2005 y que la victoria en La Banda representa un hito político. Además, señaló que el desempeño de La Libertad Avanza estuvo muy lejos de competir con el Frente Cívico: pese a consolidarse como segunda fuerza, obtuvo apenas tres de las 194 bancas de concejales en disputa, lo que refleja la amplia diferencia con el espacio gobernante.

Rodríguez sostuvo que en Santiago del Estero el voto opositor responde más al «antizamorismo» que a una identificación con el liberalismo, tal como ocurrió anteriormente con el macrismo. También destacó que la elevada participación electoral, cercana al 70 %, volvió a demostrar la fortaleza territorial del oficialismo, que gobierna la provincia desde hace más de dos décadas y mantiene una estructura política consolidada bajo la conducción de Gerardo Zamora.