Rosario bajo ataque

La ciudad de Rosario registró numerosos ataques narco contra la población civil en los últimos días, a raíz de las nuevas medidas tomadas por el gobierno de Maximiliano Pullaro en el sistema carcelario y la difusión de imágenes de los reclusos al estilo Bukele. En el último fin de semana, se contabilizaron violentos homicidios contra un colectivero y el playero de una estación de servicio, ambos asesinados por sicarios que les dispararon a la cabeza sin mediar palabra. El gobierno nacional estableció un Comité de Crisis y anunció el envío de fuerzas federales, que contarán con el apoyo logístico de las fuerzas armadas.

En diálogo con FRECUENCIA ZERO, la periodista rosarina Candelaria de la Cruz, relató las horas de terror que atraviesa la ciudad: “estamos en una ciudad cuasi paralizada; no hay transporte público, solo circulan algunos taxis, no hay recolección de residuos ni clases en escuelas públicas y privadas; por su parte, los trabajadores estatales se encuentran con sus actividades paralizadas y los centros de salud funcionan solo con guardias mínimas”. Asimismo, sostuvo que “todos consideran que fue un error difundir la foto al estilo Bukele” porque incentivó a los narcotraficantes a tomar represalias: “era necesario tomar medidas extremas en las cárceles, pero no que se difundieran”, agregó.

Respecto al envío de fuerzas federales, la periodista aclaró que desde la población “no hay tantas expectativas porque todos los años es más o menos lo mismo” y resaltó que Nación siempre “anuncia la llegada de fuerzas, pero que eso dura unos días y después la situación vuelve a ser la misma”. En el mismo sentido, describió la situación del poder judicial en la provincia: “tenemos un juzgado federal al que se le están cayendo los expedientes; no hay personal para la cantidad de delitos federales que hay en Rosario por el narcotráfico”, resaltó.