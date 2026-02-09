Interna en la CGT de cara al debate por la reforma laboral

El próximo miércoles el Senado debatirá la reforma laboral impulsada por el Ejecutivo y la CGT convocó a una movilización frente al Congreso desde las 15, pero sin paro nacional. La decisión fue leída como un gesto hacia las negociaciones con el gobierno, en un contexto de tensiones internas dentro de la central obrera. Sin embargo, no todos los gremios acatarán la estrategia votada por mayoría y algunos, como la Unión Obrera Metalúrgica, avanzarán con un cese de actividades propio, lo que expone diferencias de fondo sobre cómo enfrentar el proyecto oficial.

En diálogo con FRECUENCIA ZERO, Osvaldo Lobato, secretario gremial de la CGT y secretario administrativo de la UOM, confirmó que su organización paralizará actividades el miércoles desde las 10 y luego se movilizará al Congreso. “Sí, por supuesto”, respondió cuando se le preguntó si la CGT se había equivocado al no convocar a un paro general. Según explicó, la UOM propuso esa alternativa en el debate interno, pero “la mayoría decidió que no era ese el camino”. Para Lobato, la iniciativa del gobierno implica un retroceso: “Cuando hablan de modernización, en realidad nos retrotrae al 1900”, sostuvo, y aseguró que “todo es en pérdida de los beneficios que tiene el trabajador”, desde indemnizaciones hasta condiciones de jornada.

El dirigente metalúrgico también cuestionó el argumento oficial de que la reforma generará empleo y formalizará trabajadores. “Es una mentira. No hay ni una posibilidad”, afirmó, y vinculó el proyecto con un intento de “acabar con el sindicalismo argentino”. En ese marco, reconoció una crisis de representación dentro de la propia central: “Hay una disociación entre la central obrera y los afiliados”, admitió. Además, consideró que la ley cuenta con respaldo político suficiente para ser aprobada y criticó a gobernadores que, según dijo, “negocian un puñado de plata con el beneficio de los trabajadores”. La decisión de la UOM de parar pese a la postura mayoritaria deja al descubierto una fractura en la CGT en la antesala de una votación clave.