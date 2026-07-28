La tensión con Brasil escala y suma incertidumbre regional

La tensión entre Argentina y Brasil sumó un nuevo capítulo luego de que el presidente Javier Milei insultara públicamente a Luiz Inácio Lula da Silva durante un acto político en San Pablo. Como respuesta, el gobierno brasileño llamó a consultas a su embajador en Buenos Aires, una señal de fuerte descontento que refleja el deterioro de la relación bilateral y que, según especialistas, representa uno de los momentos de mayor tensión entre ambos países desde la llegada de Milei a la Casa Rosada.

En diálogo con FRECUENCIA ZERO, Patricio de la Barra, periodista radicado en Brasil y corresponsal de Radio Cooperativa de Chile, sostuvo que el episodio «atravesó una línea roja» en la diplomacia brasileña y generó una amplia repercusión política. Según explicó, el conflicto excede las diferencias ideológicas entre ambos mandatarios y preocupa por el impacto que podría tener sobre la agenda regional. «Brasil y Argentina se necesitan», remarcó, al señalar que el vínculo comercial y el futuro del Mercosur deberían prevalecer por encima de las disputas personales entre los presidentes.

De la Barra consideró que el enfrentamiento será utilizado como herramienta de campaña de cara a las elecciones presidenciales brasileñas de octubre. A su entender, Lula buscará capitalizar políticamente la controversia, mientras que el episodio podría perjudicar la candidatura de Flavio Bolsonaro. No obstante, descartó que la crisis derive en una ruptura diplomática o en sanciones económicas de fondo, ya que ambos gobiernos mantienen intereses estratégicos comunes y existe la expectativa de que, una vez superado el momento de mayor tensión, las relaciones institucionales comiencen a normalizarse.