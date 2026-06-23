El gobierno cambia su vocero, pero los problemas siguen intactos

El gobierno nacional anunció la designación de Adrián Ravier como nuevo vocero presidencial y de Fabián Fernández en la Secretaría de Comunicación y Prensa , desplazando a Manuel Adorni del centro de la escena. La decisión se produce en un contexto marcado por escándalos de corrupción, el desgaste del relato oficial y una creciente asociación en la opinión pública entre el modelo económico y las irregularidades en la gestión.

En diálogo con FRECUENCIA ZERO, el analista político Roberto Bacman, titular de la consultora CEOP, señaló que la salida de Adorni no obedece a un problema de comunicación sino a una interna dentro del propio gobierno, y advirtió que reemplazar al vocero no resuelve el problema de fondo. «Sacás el árbol, pero no resolvés el problema», graficó, al explicar que detrás de la figura de Adorni existe un bosque de causas de corrupción activas, entre ellas el caso Libra y el escándalo ANDIS, que siguen avanzando en la Justicia. Bacman también destacó que, según sus encuestas, el 60% de los argentinos considera que este gobierno es «casta» y más corrupto que administraciones anteriores, lo que erosiona dos de los pilares centrales del discurso de Milei.

Sobre el peronismo, Bacman fue categórico: el espacio está enredado en su interna y sin un candidato claro de cara a las elecciones, mientras los gobernadores comienzan a tomar distancia del oficialismo para proteger sus propios distritos. En ese marco, evaluó que Cristina Kirchner no puede ser candidata dada su situación judicial, y que Axel Kicillof sigue siendo la figura con mejor imagen dentro del espacio, aunque el partido aún no logró resolver cómo dirimir esa interna.