Santilli gana poder y reconfigura el triángulo de hierro

La interna en el corazón del Gobierno sumó un nuevo capítulo luego de que un decreto dispusiera el traspaso de empresas estratégicas como ARSAT, Correo Argentino y ENACOM desde la órbita de Santiago Caputo hacia la Jefatura de Gabinete encabezada por Diego Santilli. La decisión fue interpretada como un reordenamiento del poder dentro de La Libertad Avanza, en un contexto donde las tensiones entre los distintos sectores del oficialismo vuelven a quedar expuestas.

En diálogo con FRECUENCIA ZERO, el periodista acreditado en Casa Rosada Juan Pablo Kavanagh sostuvo que Santiago Caputo «controla, a través de personas de su confianza, áreas muy sensibles del Gobierno» y recordó que esos espacios ya habían sido objeto de disputa por parte del sector de Martín y Eduardo «Lule» Menem. A su entender, el fortalecimiento de Santilli responde también a una estrategia política de largo plazo: «Está tratando de ganarse aún más la confianza de Karina Milei de cara a su proyecto electoral», señaló, al considerar que el jefe de Gabinete busca consolidar su lugar dentro del oficialismo con vistas al 2027. Además, advirtió que este movimiento podría alterar el equilibrio alcanzado en la mesa política del Gobierno, aunque aclaró que hasta el momento «todos los integrantes dejaron trascender que el clima es muy bueno y que hay mucha sintonía».

Kavanagh también explicó que, tras la salida de Manuel Adorni de ese ámbito de decisiones, la mesa política comenzó a reunirse semanalmente para coordinar tanto la estrategia legislativa como aspectos de gestión. Según indicó, uno de los temas que más ocupa hoy a Santilli es la reforma electoral, especialmente la intención del Gobierno de eliminar las PASO. Sin embargo, remarcó que el oficialismo enfrenta resistencias de gobernadores y aliados, incluido el PRO, por lo que el proyecto atraviesa dificultades para reunir los apoyos necesarios. En ese escenario, consideró que la transferencia de áreas desde la estructura de Caputo hacia la Jefatura de Gabinete constituye una señal de que el mapa de poder dentro de la Casa Rosada continúa en plena reconfiguración.