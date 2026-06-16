La Coalición Cívica impulsa la interpelación a Adorni en el Congreso

La situación de Manuel Adorni continúa generando tensión política y parlamentaria. Mientras el Gobierno sostiene al funcionario pese a los cuestionamientos de la oposición, distintos bloques buscan activar mecanismos de control en el Congreso. Entre ellos figura la interpelación, que requiere mayoría simple para prosperar, y eventualmente una moción de censura, un procedimiento más complejo que demanda mayorías especiales en ambas cámaras.

En diálogo con FRECUENCIA ZERO, Mónica Frade, diputada nacional de la Coalición Cívica, sostuvo que lo que falta para que Adorni dé explicaciones ante el Congreso es “voluntad política”. La legisladora cuestionó duramente al funcionario y al presidente Javier Milei por mantenerlo en el cargo, al tiempo que advirtió que el 23 de junio la oposición intentará emplazar a las comisiones diferentes proyectos vinculados al caso. “No estamos diciendo nada extraordinario, estamos pidiendo que el Congreso funcione”, remarcó, y señaló que ese día quedará en evidencia qué sectores acompañan o bloquean el debate.

Frade también vinculó la continuidad de Adorni con las investigaciones judiciales en curso y aseguró que el tema “está en pleno trámite”. En ese marco, rechazó los argumentos que califican como “golpista” el intento de avanzar con una interpelación y recordó que se trata de una herramienta institucional prevista por la Constitución. Además, aclaró que mientras la interpelación puede aprobarse con mayoría simple, una eventual moción de censura para remover al Jefe de Gabinete requiere una mayoría especial en ambas cámaras, lo que vuelve mucho más difícil concretar ese escenario.