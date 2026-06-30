Política

Pitrola denunció un pacto mafioso tras la salida de Adorni

Photo of Nicolás Castillo Abad Nicolás Castillo Abad30 junio, 2026
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La renuncia de Manuel Adorni a la Jefatura de Gabinete, en medio de la investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito, generó fuertes repercusiones en el arco político. Mientras el presidente Javier Milei designó a Diego Santilli como su reemplazante, desde la oposición volvieron a cuestionar la permanencia del exfuncionario durante los últimos meses y el modo en que se resolvió su salida del Gobierno.

En diálogo con FRECUENCIA ZERO, Néstor Pitrola denunció que la dimisión de Adorni respondió a «un pacto mafioso» entre el gobierno y el ex jefe de Gabinete para evitar que el Congreso avanzara con una moción de censura. El diputado nacional del Partido Obrero aseguró que el Gobierno sostuvo al funcionario «hasta el final» pese a las denuncias por presunto enriquecimiento ilícito y consideró que la decisión de aceptar su renuncia «con honores» demuestra que existió un acuerdo político para protegerlo. Además, sostuvo que la causa compromete «a lo más alto del poder político» y reclamó que continúe la investigación judicial.

Por último, Pitrola cuestionó el accionar de los bloques dialoguistas en el Congreso, al afirmar que hubo maniobras para impedir el tratamiento de la situación de Adorni antes de su renuncia. También interpretó que la designación de Diego Santilli apunta a fortalecer la gobernabilidad del oficialismo y el proyecto reeleccionista de Milei, aunque advirtió que el rumbo económico continúa perjudicando a los trabajadores. En ese sentido, remarcó que la capacidad del Gobierno para avanzar con su agenda dependerá de la respuesta social y de la movilización popular.

Escuchá la entrevista con Néstor Pitrola en FRECUENCIA ZERO y compartí.
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