Rosario consolida su mayor baja de homicidios

Rosario registró el semestre con menos homicidios de los últimos 25 años, con una caída del 70% respecto de 2023. En los primeros seis meses del año se contabilizaron 45 asesinatos en el departamento Rosario, frente a los 150 del mismo período de hace dos años. El descenso responde a una política de seguridad articulada entre la provincia de Santa Fe y el Gobierno nacional, que combinó mayor presencia de fuerzas federales, controles penitenciarios más estrictos e investigaciones judiciales contra las principales bandas criminales.

En diálogo con FRECUENCIA ZERO, el periodista Rodrigo Miró explicó que el cambio comenzó a fines de 2023 con un acuerdo entre las administraciones de Maximiliano Pullaro y Javier Milei en materia de seguridad. Según detalló, una de las medidas más efectivas fue impedir que los líderes narcos continuaran ordenando delitos desde las cárceles mediante celulares, además de la implementación del Plan Bandera, que concentró cerca de mil efectivos federales en los barrios con mayores índices de violencia. «El 90% de los homicidios ocurría en cuatro o cinco barrios muy específicos, por eso la estrategia fue focalizar los recursos allí», señaló.

El periodista también sostuvo que la mejora de los indicadores permitió modificar la imagen de Rosario a nivel nacional e impulsó la recuperación del turismo y de la actividad vinculada a congresos y eventos. Además, destacó que las investigaciones judiciales lograron encarcelar a las primeras líneas de las organizaciones criminales y que la inversión en patrulleros fortaleció el trabajo preventivo. Para Miró, la combinación de coordinación política, presencia territorial y acción de la Justicia explica el marcado descenso de los delitos violentos en la ciudad.