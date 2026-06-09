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La cultura porteña bajo discusión

Photo of Nicolás Castillo Abad Nicolás Castillo Abad9 junio, 2026
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«No vemos mal la inmigración siempre y cuando la cultura de la Ciudad se pueda sostener». Con esas declaraciones, la vicejefa de gobierno de CABA, Clara Muzzio, reavivó el debate sobre la inmigración y la identidad porteña. En ese contexto, el periodista político y cultural Ezequiel Del Pino Schamne analizó los orígenes y la evolución de una cultura que, según planteó, se formó a partir de sucesivas olas migratorias y que continúa transformándose hasta la actualidad.

En diálogo con FRECUENCIA ZERO, Ezequiel Del Pino Schamne sostuvo que la cultura porteña nunca fue algo fijo ni homogéneo, sino el resultado de la convivencia entre distintas comunidades que llegaron a Buenos Aires en busca de oportunidades. Recordó el papel histórico del Hotel de los Inmigrantes y señaló que españoles, italianos, judíos, sirios, libaneses y otras colectividades dejaron huellas en la arquitectura, los clubes de barrio, las escuelas, el lenguaje y la gastronomía. “Buenos Aires no es una ciudad que fue inmigrante, sino una ciudad que sigue siendo inmigrante”, afirmó.

Además, remarcó que expresiones consideradas típicamente porteñas, como el tango, los cafés tradicionales o buena parte de la gastronomía local, nacieron de mezclas culturales y no de una identidad cerrada. En ese sentido, cuestionó los discursos que presentan a la inmigración como una amenaza y consideró que la historia demuestra lo contrario: que la identidad de Buenos Aires se fortaleció incorporando diferencias. “La cultura porteña nunca fue una foto”, concluyó, al destacar que el cambio constante es una de sus principales características.

Escuchá la entrevista con Ezequiel Del Pino Schamne en FRECUENCIA ZERO y compartí.
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