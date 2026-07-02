Los cambios en el Gabinete modificaron el humor de la conversación digital

La salida de Manuel Adorni de la Jefatura de Gabinete y la asunción de Diego Santilli generaron un intenso debate en las redes sociales. Según un informe de Reputación Digital, el recambio no logró revertir el clima negativo que rodea al oficialismo, aunque sí abrió una oportunidad para mejorar la percepción del Gobierno. El estudio detectó que Santilli desembarcó con un nivel de rechazo sensiblemente menor al de su antecesor y que la conversación en torno a su designación tuvo incluso mayor impacto que la propia renuncia de Adorni.

En diálogo con FRECUENCIA ZERO, José Norte, director y fundador de Reputación Digital, sostuvo que «el recambio le trae bastante aire al Gobierno» porque pone fin a una crisis que se había extendido durante casi tres meses. No obstante, aclaró que el beneficio responde más al cambio de funcionario que a la imagen del nuevo jefe de Gabinete. «Desde lo moral Santilli no tiene un cuestionamiento, al menos hasta ahora, y no generaba tanto desprecio como Manuel Adorni», explicó. En ese sentido, remarcó que la negatividad hacia el flamante funcionario es principalmente política y no está asociada al escándalo que involucró a su antecesor.

Además, Norte afirmó que el desgaste de Adorni terminó impactando directamente sobre la figura del presidente Javier Milei, ya que «le trasladaba prácticamente toda la negatividad» que despertaba en la conversación digital. El especialista consideró que la incorporación de Santilli podría contribuir a mejorar ese escenario, aunque advirtió que será necesario observar cómo evoluciona la percepción en las próximas semanas. También destacó que el Gobierno busca instalar una nueva etapa a través de cambios comunicacionales y estéticos, con un discurso «más guionado» y una estrategia de encuadre destinada a dejar atrás la crisis.