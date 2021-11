Las elecciones generales se celebrarán el próximo 14 de noviembre, luego de la victoria en las primarias de la alianza Juntos por el Cambio (JxC) en la Provincia de Buenos Aires (PBA) y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).

En PBA, gracias a la suma de los votos de los candidatos Diego Santilli y Facundo Manes, JxC obtuvo un 38%, contra el 33% del Frente de Todos (FdT). En tanto, en CABA, la oposición nacional sacó un 48,2%, frente al 24% del FdT.

No obstante, en diálogo con FRECUENCIA ZERO, la candidata a diputada por el distrito porteño de parte del FdT Cecilia Barros advirtió que ella provenía de los movimientos sociales, y que, en la Ciudad, los barrios populares estaban muy relegados. A la vez, recalcó que no se podía hablar de libertad si había desigualdad social.

En ese sentido, Barros subrayó que la administración de Horacio Rodríguez Larreta les prohibía a los ciudadanos de bajos ingresos transitar su educación, y que cualquier escuela de PBA estaba mejor que las de la Capital Federal. En ese sentido, destacó que los institutos educativos de la localidad bonaerense de Moreno superaban a los de la Ciudad.

En esa línea, remarcó que Larreta había rebajado el presupuesto del sector de Educación del 25% al 17%, y que el oficialismo de CABA había cortado la distribución de comida en los merenderos.

Al mismo tiempo, la postulada detalló que faltaban equipos tecnológicos, y que el proyecto de la UniCABA pretendía amontonar a los docentes y se había llevado a cabo sin consultar a los afectados.