El caso Fred Machado puso en jaque la candidatura de Espert

La campaña de José Luis Espert en la provincia de Buenos Aires se vio atravesada por un escándalo que lo vincula con Federico “Fred” Machado, empresario acusado por narcotráfico en los Estados Unidos. La controversia estalló a partir de una transferencia de 200 mil dólares realizada por una empresa vinculada a Machado, situación que obligó a Espert a dar explicaciones públicas en medio de la recta final hacia las elecciones legislativas. Previo a eso, se había negado a brindar detalles en una entrevista televisiva, lo que generó el repudio de propios y ajenos.

En diálogo con FRECUENCIA ZERO, Emanuel Boente Brusa sostuvo que el episodio expone no solo un problema de transparencia sino también de dificultades comunicacionales dentro del oficialismo. Según el analista, la demora en dar una respuesta clara abrió un flanco innecesario y permitió que la opinión pública instalara sospechas sobre la relación entre Espert y Machado. “Si era una explicación tan simple, tendría que haberla dado desde el primer momento y no un día después, porque eso solo alimentó las dudas”, remarcó.

El politólogo también resaltó que la situación revela tensiones internas en La Libertad Avanza. A diferencia de otros casos, referentes del propio espacio reclamaron explicaciones a Espert, lo que mostró fracturas entre los distintos sectores que sostienen al gobierno. Boente subrayó que el respaldo de Javier Milei al candidato fue determinante para evitar un mayor aislamiento, aunque advirtió que su figura aparece debilitada frente al electorado y con pocos aliados internos más allá del presidente.

Finalmente, Boente consideró que este escándalo es un golpe para la estrategia política oficialista en la provincia de Buenos Aires, donde La Libertad Avanza se juega buena parte de su proyección nacional. “Hoy el gobierno pierde la capacidad de fijar agenda y se mueve incómodo frente a un tema que no puede tapar. Incluso, aunque Espert logre sostener su candidatura, el episodio deja una mancha difícil de borrar”, concluyó.