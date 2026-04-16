Rossi y el desafío radical en la ciudad

La Unión Cívica Radical porteña tiene nuevo presidente. Hernán Rossi asumió al frente del partido con la mirada puesta en 2027 y con un diagnóstico claro sobre la Ciudad de Buenos Aires: una metrópolis moderna, pero con deudas sociales pendientes que, a su juicio, la gestión de Jorge Macri no está resolviendo con políticas integrales sino con gestos orientados a los medios.

En diálogo con FRECUENCIA ZERO, Rossi afirmó que el radicalismo es un partido competitivo en la Ciudad y que no descarta postular un candidato propio a Jefe de Gobierno. Cuestionó la política de desalojos del gobierno porteño por no contemplar soluciones habitacionales para quienes quedan en la calle, criticó el desmantelamiento del Instituto de la Vivienda y rechazó la iniciativa para priorizar a los porteños en los servicios de la Ciudad, sobre en todo la salud.

Sobre el escenario político más amplio, Rossi sostuvo que el radicalismo debe liderar la construcción de una coalición amplia que incluya al PRO (siempre que este se diferencie claramente de La Libertad Avanza), a la Coalición Cívica, al socialismo y a sectores del peronismo no kirchnerista. Reivindicó las primarias abiertas como herramienta central para ordenar ese espacio y llamó a la oposición a dejar de especular con la suerte del gobierno de Milei para enfocarse en ofrecer una alternativa real de país basada en la producción y el empleo.