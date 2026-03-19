Política

«Paraguazo» en defensa del Servicio Meteorológico Nacional

Photo of Nicolás Castillo Abad Nicolás Castillo Abad19 marzo, 2026
0 95 1 minuto de lectura

El Centro Argentino de Meteorólogos (CAM) convocó a un “paraguazo” en Plaza Italia para visibilizar su preocupación ante posibles recortes en el Servicio Meteorológico Nacional. La medida surge en medio de rumores sobre despidos que podrían afectar a más del 20% del organismo, lo que, según advierten, pondría en riesgo una estructura clave para la prevención de desastres, la planificación económica y la vida cotidiana.

En diálogo con FRECUENCIA ZERO, Juan Rivera, vicepresidente de CAM, advirtió que los despidos estarían vinculados a las áreas de observaciones meteorológicas y explicó que la convocatoria busca “llamar la atención de la ciudadanía”. En ese sentido, subrayó que la meteorología suele percibirse como un “riesgo invisible” hasta que impacta directamente: “Hay un proceso que involucra observación, pronósticos y alertas, y todo eso está en riesgo si se dan estos despidos”.

Rivera también alertó sobre el impacto concreto que ya tienen los recortes previos: “Es un servicio que está funcionando por debajo de sus capacidades”. Además, remarcó que la falta de personal afecta tareas esenciales como las observaciones nocturnas y advirtió: “El dato que no se mide, la naturaleza no me lo devuelve”. En esa línea, cuestionó la falta de diálogo con las autoridades y concluyó que el objetivo del “paraguazo” es visibilizar una problemática que puede derivar en “una menor capacidad de anticipación frente a fenómenos severos”.

Escuchá la entrevista con Juan Rivera en FRECUENCIA ZERO y compartí.
Etiquetas
Photo of Nicolás Castillo Abad Nicolás Castillo Abad19 marzo, 2026
0 95 1 minuto de lectura
Photo of Nicolás Castillo Abad

Nicolás Castillo Abad

Publicaciones relacionadas

Polémica por la regulación del derecho de huelga

22 mayo, 2025

SE VIENE LA CONEXIÓN AUTOPISTA ILLIA – AVDA LIBERTADORES

30 enero, 2014

«No hay una evasión fiscal, hay una defraudación al Estado»

9 diciembre, 2021

Riachuelo: la Corte no permitió el ingreso de los vecinos durante la audiencia

16 marzo, 2018

Deja un comentario

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.

© Copyright 2026, Todos los derechos reservados Lucas Sebastian Daruich | Manuel Artigas 5952 1° piso CABA | 4682-3122 | diario@noticiariosur.com.ar | DNDA RL-2025-86939276-APN-DNDA#MJ
Botón volver arriba