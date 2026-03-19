«Paraguazo» en defensa del Servicio Meteorológico Nacional

El Centro Argentino de Meteorólogos (CAM) convocó a un “paraguazo” en Plaza Italia para visibilizar su preocupación ante posibles recortes en el Servicio Meteorológico Nacional. La medida surge en medio de rumores sobre despidos que podrían afectar a más del 20% del organismo, lo que, según advierten, pondría en riesgo una estructura clave para la prevención de desastres, la planificación económica y la vida cotidiana.

En diálogo con FRECUENCIA ZERO, Juan Rivera, vicepresidente de CAM, advirtió que los despidos estarían vinculados a las áreas de observaciones meteorológicas y explicó que la convocatoria busca “llamar la atención de la ciudadanía”. En ese sentido, subrayó que la meteorología suele percibirse como un “riesgo invisible” hasta que impacta directamente: “Hay un proceso que involucra observación, pronósticos y alertas, y todo eso está en riesgo si se dan estos despidos”.

Rivera también alertó sobre el impacto concreto que ya tienen los recortes previos: “Es un servicio que está funcionando por debajo de sus capacidades”. Además, remarcó que la falta de personal afecta tareas esenciales como las observaciones nocturnas y advirtió: “El dato que no se mide, la naturaleza no me lo devuelve”. En esa línea, cuestionó la falta de diálogo con las autoridades y concluyó que el objetivo del “paraguazo” es visibilizar una problemática que puede derivar en “una menor capacidad de anticipación frente a fenómenos severos”.