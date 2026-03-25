La presidenta de la Comuna 3 advierte sobre los desafíos en Balvanera y San Cristóbal

La Comuna 3 presenta problemáticas particulares vinculadas a su alta densidad poblacional, la intensa circulación diaria y la escasez de espacios verdes. En una zona atravesada por avenidas clave y con fuerte actividad comercial, especialmente en el área de Once, la gestión del espacio público, el arbolado y la convivencia urbana se vuelven ejes centrales de la agenda comunal.

En diálogo con FRECUENCIA ZERO, Silvia Collin, presidenta de la Junta Comunal, explicó que uno de los principales déficits de la comuna es la falta de espacios verdes, con apenas cinco hectáreas disponibles frente a una demanda creciente. En ese sentido, señaló que se trabaja en la mejora y ampliación de estos espacios, así como en la búsqueda de nuevos terrenos para su desarrollo. Además, destacó la plantación de más de 700 árboles en el último tiempo y la necesidad de recuperar el atraso generado durante la pandemia, cuando los recursos fueron destinados a la emergencia sanitaria.

La funcionaria también remarcó las dificultades estructurales que enfrenta la gestión comunal, como la falta de autonomía presupuestaria y la necesidad de articular con distintas áreas del Gobierno de la Ciudad y de Nación. A esto se suman problemáticas sociales complejas, como el aumento de personas en situación de calle, el deterioro en la convivencia urbana y el impacto de la circulación masiva diaria, que triplica la población residente y genera tensiones en servicios como la higiene y el mantenimiento del espacio público.