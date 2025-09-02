Los Valdés consolidan su poder en Corrientes tras una victoria contundente

El radical Juan Pablo Valdés será el próximo gobernador de Corrientes luego de imponerse con el 51,8% de los votos en las elecciones provinciales del pasado domingo. De esta forma, el oficialismo provincial ratificó su hegemonía y garantizará la continuidad de la gestión de su hermano, Gustavo Valdés. El peronismo, con Martín Ascúa al frente de Limpiar Corrientes, quedó en segundo lugar con el 19,9%, mientras que Encuentro por Corrientes, liderado por Ricardo Colombi, se ubicó tercero con el 16,6%. En tanto, La Libertad Avanza, representada por Lisandro Almirón, apenas alcanzó el 9,5% y quedó cuarta en la contienda.

En diálogo con FRECUENCIA ZERO, Dominique Finke, periodista de Corrientes, señaló que el magro desempeño libertario no sorprendió en la provincia, donde las consultoras locales anticipaban un resultado menor al 10%. Para la comunicadora, el rechazo a Javier Milei en el interior se explica en gran medida por los recortes en áreas sensibles como la salud y la discapacidad. “Con los chicos no”, resumió, al referirse al impacto que tuvo el ajuste sobre hospitales de referencia como el Pediátrico Juan Pablo II, y a la votación negativa de Almirón a la Ley de Emergencia por Discapacidad, lo que generó un fuerte malestar social.

Finke también remarcó que el oficialismo provincial supo capitalizar las divisiones de sus adversarios y la falta de estrategia comunicacional de otras fuerzas. En ese sentido, consideró que la campaña del peronismo estuvo marcada por errores de discurso y desconexión con la idiosincrasia local, lo que permitió que Vamos Corrientes se mantuviera como la alianza más sólida. Así, la victoria de Juan Pablo Valdés consolida el predominio radical en la provincia y extiende la influencia de los hermanos Valdés en la política correntina.